«Все было на грани». Обама ответил на слухи о разводе с женой

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель приняли участие в подкасте ведущего Крейга Робинсона. Во время беседы супруги в шутливой форме опровергли слухи о своем разводе.

«Знаю, потому что когда мы появляемся на публике порознь, люди думают, что мы развелись», — заявила Мишель.

Экс-президент пошутил, что супруга «приняла его обратно, но какое-то время все было на грани». По словам Мишель, она ни разу в жизни не задумывалась о разводе.

Барак и Мишель Обама заключили брак в 1992 году. Предположения о разводе появились с 2024 года на фоне их раздельного появления на разных публичных мероприятиях.

Ранее Обаму заподозрили в тайном романе с актрисой Дженнифер Энистон. Она категорически отрицает наличие каких-либо отношений с бывшим президентом США.