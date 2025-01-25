25 января 2025 04:42 Вся правда об измене Обамы с Дженнифер Энистон. Экс-президент одержим звездой «Друзей»? Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Бараком Обамой 0 0 0 Фото: Christopher Polk/Keystone Press Agency / Global Look Press Знаменитости

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Бывшего президента США Барака Обаму заподозрили в тайном романе с Дженнифер Энистон. Актриса связь решительно отрицает, а вот сам политик хранит молчание — что только подливает масла в огонь на фоне странного поведения его жены. Есть ли хоть толика правды в слухах о бурном романе голливудской актрисы и стала ли связь со звездной разлучницей последней каплей для Мишель Обамы — в материале 360.ru.

Барак Обама встречается с Дженнифер Энистон? Слухи о Бараке Обаме и Дженнифер Энистон ходят как минимум с лета 2024 года. Однако недавно их вновь начали обсуждать — с подачи популярной журналистки и блогера Мелани Кинг. В своем аккаунте в соцсети Х она написала, что получила инсайдерскую информацию от друга. Тот утверждал, что Обама и в самом деле начал встречаться с актрисой.

Барак с Дженнифер. Она сама призналась. Они сидели с экстрасенсом, что делает все несколько сюрреалистичным, но это определенно не секрет среди ее самых близких друзей. Мелани Кинг Журналистка

Кинг заявила, что другие ее источники в политических кругах Вашингтона информацию подтвердили. Дополнительных данных блогер не привела. «Если это правда, это действительно было бы политическим землетрясением в демократических кругах, не говоря уже об Америке», — добавила Кинг.

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Одинокий ужин Барака Обамы Ранее на этой неделе Барак Обама пришел поужинать в модный ресторан в Вашингтоне, притом совершенно один. Посетители его горячо приветствовали. Появление Обамы вновь раздуло слухи об истории с Энистон — ее начали обсуждать с новой силой. Мишель Обама устала от жизни в Вашингтоне? Некоторые источники газеты Page Six сообщили, что Мишель Обама устала от жизни в Вашингтоне и предпочитает проводить время в Марте-Винъярд, избегая политической сцены. Это может объяснить ее отсутствие на недавних мероприятиях и усиление слухов о проблемах в браке. В последнее время Мишель Обама пропустила сразу два крайне важных для американской общественности церемонии — прощание с экс-президентом США Джимми Картером и инаугурацию Дональда Трампа.

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Как появились слухи о Дженнифер Энистон и Бараке Обаме? В августе прошлого года печатный журнал InTouch опубликовал привлекающую внимание обложку с заголовком «Правда о Джен и Бараке!» На обложку редакторы поместили броские цитаты о том, что Мишель Обаму «предали», а Барак Обама и Энистон были «одержимы друг другом». В самой статье, не опубликованной в Интернете, признавалось, что слух появился из популярного подкаста со сплетнями о знаменитостях Who? Weekly. «Мишель и Барак живут раздельно, а Барак спит с Дженнифер Энистон», — сообщила InTouch ведущая Линдси Вебер в эпизоде ​​шоу на Patreon. Вебер пояснила, что, хотя слух исходит из «надежных источников», все это «очевидно может быть выдумкой», что не помешало InTouch взять «горячую» тему сразу на обложку.

Комментарии Барака Обамы и Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон упоминала о Бараке Обаме в октябре 2024 года на шоу Джимми Киммела на YouTube. Ведущий показал ей ту самую обложку, а звезда «Друзей» над ней просто посмеялась. Энистон заявила, что слух «абсолютно не соответствует действительности» и что она встречалась с Обамой только один раз. «Я знаю Мишель больше, чем его», — сказала она Киммелу. Однако Барак Обама до сих пор еще ни разу не комментировал ситуацию.

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency / Global Look Press

Может ли слух о романе Дженнифер Энистон и Барака Обамы быть правдой? В последние недели слухи о романе Энистон и Барака Обамы подпитываются только отсутствием Мишель Обамы на некоторых публичных мероприятиях и обсуждениями в медиапространстве. Однако никаких достоверных доказательств, подтверждающих эти спекуляции, источники не представляли. Слухи о романах Дженнифер Энистон появляются регулярно. Несколько лет назад фанаты поверили, что актриса собралась вновь встречаться с Брэдом Питтом.