Путину аплодируют стоя. Новость об Украине и Трампе на обложках мировых СМИ

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут личную встречу 15 августа в Аляске. Об этом Трамп объявил 8 августа, вызвав бурную реакцию крупнейших мировых изданий и телеканалов.

The New York Times отметила, что встреча станет частью попыток Трампа продвинуть переговоры по завершению конфликта на Украине, назвав ее возможным переломным моментом в отношениях Вашингтона и Москвы.

The Hill подчеркнуло, что анонс саммита стал главным политическим событием дня в США на фоне растущего международного напряжения.

Newsweek напомнил, что Аляска, ставшая местом проведения саммита Трампа и Путина, имеет историческое значение, поскольку этот американский штат ранее был российской территорией — пока не был продан США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов.

«Заявление Трампа <…> знаменует собой важный момент в отношениях президента США с его российским коллегой, который не был в США с 2015 года и не встречался с Трампом с 2018 года», — отметил телеканал CNN.

CTV News представил встречу как знаковое дипломатическое событие между США и Россией после многолетнего перерыва. Телеканал также вынес на обложку сайта мнение местного политолога, который заявил, что «Трамп не может быть голосом Украины».

Bloomberg сообщил, что российская сторона сделала Трампу предложение, которое может поставить Украину и его партнеров перед сложным выбором. Сам Трамп говорил, что на саммите он планирует обсудить некий «обмен территориями».

Sky News обратил внимание, что это будет первая личная встреча лидеров двух стран за долгие год, а The Guardian выразила тревогу по поводу начала переговоров без согласования с Украиной и возможного исключения Киева из процесса.

Ранее время и место саммита США и России подтвердил помощник российского президента Ушаков.