ВС США закончили очередную серию ударов по Ирану

Американские военные закончили очередную серию ударов по объектам на территории Ирана, во время атаки поразили десятки целей. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х.

«CENTCOM завершил новую волну наступательных ударов в отношении Ирана, поразив десятки целей», — заявили военные.

В командовании отметили, что атаковали цели в нескольких местах. Во время ударов использовали высокоточные боеприпасы. Цель ударов — подорвать способность Ирана препятствовать международному судоходству в Ормузском проливе.

Также ВС США сообщило, что во время атаки американские истребители, корабли и беспилотники нанесли поражение средствам ПВО, береговым радарам и катерам Ирана.

До этого CENTCOM сообщило, что военные начали новые удары по Ирану по приказу президента США Дональда Трампа. Атаки начались 13 июля в 17:00 по восточному времени (00:00 по московскому).