ВС США нанесли удар по судну наркокартелей в Тихом океане

Американские военные атаковали судно с предположительно наркоторговцами в восточной части Тихого океана, ликвидировав троих преступников. Об этом сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM) в соцсети X .

«Объединенная оперативная группа „Южное копье“ провела смертоносный кинетический удар по судну, эксплуатируемому террористическими организациями», — заявило командование.

Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по торговле наркотиками. ВС США ликвидировали троих мужчин-наркотеррористов. Американские военные не пострадали.

Ранее США впервые с операции «Богомол», состоявшейся в 1988 году, использовали палубные орудия: ракетный эсминец USS Spruance 19 апреля атаковал иранский сухогруз Touska. В сети появились кадры с борта боевого корабля.