США впервые с 1988 года задействовали в боях палубные орудия

TWZ: США впервые с операции «Богомол» задействовали в бою палубные орудия

США впервые с операции «Богомол», состоявшейся в 1988 году, использовали против другой страны палубные орудия. Об этом сообщил сайт The War Zone .

«Ракетный эсминец USS Spruance 19 апреля атаковал иранский сухогруз Touska из пятидюймового (127-миллиметрового) орудия, что стало первым подобным случаем почти за 40 лет», — указали в материале.

Associated Press опубликовало также кадры с борта эсминца.

В 1988 году целью американских кораблей стали иранские нефтяные платформы в Персидском заливе.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что Корпус стражей Исламской революции атаковал в Ормузском проливе иностранный контейнеровоз. Судно не затонуло, экипаж не пострадал.