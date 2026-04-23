США впервые с 1988 года задействовали в боях палубные орудия
TWZ: США впервые с операции «Богомол» задействовали в бою палубные орудия
США впервые с операции «Богомол», состоявшейся в 1988 году, использовали против другой страны палубные орудия. Об этом сообщил сайт The War Zone.
«Ракетный эсминец USS Spruance 19 апреля атаковал иранский сухогруз Touska из пятидюймового (127-миллиметрового) орудия, что стало первым подобным случаем почти за 40 лет», — указали в материале.
Associated Press опубликовало также кадры с борта эсминца.
В 1988 году целью американских кораблей стали иранские нефтяные платформы в Персидском заливе.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил, что Корпус стражей Исламской революции атаковал в Ормузском проливе иностранный контейнеровоз. Судно не затонуло, экипаж не пострадал.