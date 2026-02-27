ВС Швеции перехватили дрон на подлете к авианосцу «Шарль де Голль»

Вооруженные силы Швеции ликвидировали беспилотник на подлете к французскому авианосцу «Шарль де Голль». Об этом сообщил телеканал BFMTV .

По информации источника, ЧП произошло в районе города Мальме. Судно находится там в рамках миссии НАТО «Балтийский часовой».

Беспилотник обнаружить не удалось. Он либо вернулся на судно, с которого вылетел, либо упал в море.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон допустил, что аппарат имеет российское происхождение. Он утверждает, что в момент пролета БПЛА военное судно РФ находилось в непосредственной близости.

Кроме того, недалеко от авианосца обнаружили утечку неизвестного топлива. Береговая охрана уже начала расследование по факту нарушения природоохранного законодательства.

В декабре беспилотники появились в небе над Германией. Глава уголовной полиции страны Хольгер Мюнх отмечал, что найти их связь с Россией не удалось.