Германия не нашла «российский след» в появлении неопознанных дронов

Подтверждения причастности России к запуску неопознанных беспилотников над Германии не нашли. Об этом в интервью изданию Tagesspiegel заявил глава уголовной полиции страны Хольгер Мюнх.

Он подчеркнул, что пока сотрудники ведомства нашли только чуть более 10 операторов, причастных к несанкционированному запуску беспилотников.

«У нас нет доказательств того, что российское государство систематически запускает беспилотники над территорией Германии. Однако фиксируются случаи появления дронов, которые явно выходят за рамки любительских полетов», — заявил Мюнх.

Глава криминальной полиции Германии добавил, что с начала года общее число случаев появления неизвестных беспилотников превысило тысячу. В основном летательные аппараты появлялись около военных объектов и в аэропортах, блокируя их работу.

В начале декабря Министерство внутренних дел страны объявило о начале формирования нового полицейского подразделения, которое займется борьбой с неизвестными беспилотниками. По данным газеты Bild, силовики получат право сбивать дроны в случае непосредственной угрозы.