ВС Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине

В Великобритании прошли финальные учения британских и французских десантников, где они отработали сценарий высадки на Украину. О подготовке к возможной миротворческой миссии написала газета The Telegraph .

В маневрах участвовали 600 военнослужащих 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании и 11-й парашютной бригады Франции. Учениями завершили подготовку десантников к возможному развертыванию сил НАТО в любой точке мира. При этом источники газеты указали, что политическая часть планов напрямую зависит от позиции России.

«Все больше членов коалиции в частном порядке говорят, что их вклад в миссию возможен только с разрешения президента России», — сказал высокопоставленный дипломат.

В Москве идею иностранных контингентов на украинской территории решительно отвергли. В МИД подчеркнули, что «коалиция желающих» для России — это те же силы НАТО, даже хуже, потому что решения могут приниматься в обход стандартных процедур альянса.

Ранее британский политик Джим Фергюсон заявил, что возможное размещение европейских военных на Украине может резко изменить характер конфликта и привести к прямому противостоянию между ЕС и Россией.