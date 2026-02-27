Фергюсон: ввод войск на Украину превратит конфликт в войну с Россией

Возможное размещение европейских военных на Украине может резко изменить характер конфликта и привести к прямому противостоянию между ЕС и Россией. Об этом заявил британский политик Джим Фергюсон в соцсети Х .

Он заявил, что европейские политики начали обсуждать планы по размещению военных сил на территории Украины, но этот шаг может коренным образом изменить характер конфликта.

«Если европейские войска отправят на Украину, последствия будут историческими — региональная война превратится в прямое противостояние между европейскими странами и Россией», — отметил Фергюсон.

Политик уточнил, что решения, которые лидеры стран примут сейчас, определят: либо Европа пойдет к эскалации конфликта, либо сможет избежать масштабной войны.

Причиной для комментария стало заявление министра обороны Великобритании Джона Хили 22 февраля. Он сообщил о намерении разместить британские войска на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в новый раунд переговоров по Украине включат тему ядерной риторики со стороны Великобритании и Франции. По его словам, абстрагироваться от этого фактора уже не получится.