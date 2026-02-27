Пакистан объявил о начале открытой войны с правительством талибов в Афганистане

Пакистан начал открытую войну против правительства талибов в Афганистане. Об этом в социальной сети X объявил министр обороны страны Хаваджа Асиф.

«Чаша терпения переполнилась. Теперь между нами открытая война», — написал он.

Асиф обвинил талибов, что они сделали Афганистан колонией Индии, стали их марионетками, начали экспортировать терроризм и собрали в стране «террористов со всего мира».

«Они лишили народ ключевых прав человека. Они отняли у женщин права, которые им гарантирует ислам. Пакистан прилагал необходимые усилия для поддержания нормальной ситуации как через дружественные страны, так и напрямую», — подчеркнул глава ведомства.

Афганские военные 26 февраля начали операции против Пакистана на линии Дюранда — в Нуристане, Пактии, Хосте и других районах — в ответ на якобы пакистанские атаки. С обеих сторон фиксировали потери.