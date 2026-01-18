«Вряд ли соберут манатки». Коц счел безумной идею изгнания США с баз в Европе

Военкор Коц не поверил в уход американской армии из Европы

Европа даже при всем желании не сможет изгнать американских военных с баз на своей территории. Об этом в телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

Он напомнил, что на европейской территории хранится ядерное оружие США — бомбы B61, а для американских ВМС порты на континенте играют ключевую роль в вопросе логистики.

«Американские военные настолько плотно интегрированы в архитектуру безопасности этой части света, столько вложили в нее средств, что вряд ли покорно соберут манатки и отчалят домой», — написал он.

Коц выразил уверенность, что «травоядные» европейцы не решатся выгонять загостившихся союзников силой.

«Они для защиты Гренландии-то не смогли собрать даже батальон. Повозмущаются-повозмущаются, да и забудут, сделав вид, что ничего и не было», — добавил он.

Ранее издание The Economist сообщило, что Европа может изгнать США со своих военных баз, если Белый дом примет решение аннексировать Гренландию силой. Также источник отметил, что ЕС рассматривает экономические меры против американских технологических компаний.

В воскресенье, 18 января, стало известно об уходе из Гренландии 15 расквартированных на острове немецких военных.