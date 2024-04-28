«Вряд ли оправятся». В США предсказали крах государства | 360°

28 апреля 2024, 02:36
«Вряд ли оправятся». В США предсказали крах государства
WP: США двужутся к упадку, от которого вряд ли оправятся
Соединенным Штатам предсказали период упадка. Такой вывод сделал аналитический центр RAND Corporation* в докладе, подготовленном по заказу Пентагона. О выводах из этого документа написал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.
«США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись. У них… пока нет общего понимания проблемы и способов ее решения», — говорится в материале.
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Журналист отметил снижение конкурентоспособности США, а также уважения к ней в других странах. И это не все проблемы, если вспомнить про соперничество с Китаем, замедление роста производительности, чрезмерное военное напряжение и поляризацию политической системы страны.
По мнению журналиста, сейчас страна движется вниз по спирали. Игнатиус убежден, что американцам нужно найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех. Иначе страну ожидает крах, заключил обозреватель.
Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Китай создает армию для победы над Соединенными Штатами Америки.
* внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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