Мир 28 апреля 2024, 02:36 «Вряд ли оправятся». В США предсказали крах государства WP: США двужутся к упадку, от которого вряд ли оправятся РИА «Новости»

Читать 360 в

Соединенным Штатам предсказали период упадка. Такой вывод сделал аналитический центр RAND Corporation* в докладе, подготовленном по заказу Пентагона. О выводах из этого документа написал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

«США, возможно, приближаются к упадку, от которого немногие великие державы когда-либо оправлялись. У них… пока нет общего понимания проблемы и способов ее решения», — говорится в материале.

Реклама

Журналист отметил снижение конкурентоспособности США, а также уважения к ней в других странах. И это не все проблемы, если вспомнить про соперничество с Китаем, замедление роста производительности, чрезмерное военное напряжение и поляризацию политической системы страны.

По мнению журналиста, сейчас страна движется вниз по спирали. Игнатиус убежден, что американцам нужно найти новых лидеров и договориться о решениях, которые будут работать для всех. Иначе страну ожидает крах, заключил обозреватель.

Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что Китай создает армию для победы над Соединенными Штатами Америки.

* внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.