Время отключения интернета в Иране превысило 500 часов

В Иране 22 дня фактически отсутствует интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks .

По ее подсчетам, интернета в Исламской республике нет более 500 часов — с 28 февраля, когда началась военная операция Соединенных Штатов и Израиля.

По словам главы МИД страны Аббаса Аракчи, ограничения ввели из соображений безопасности. Он объяснил, что сейчас республика подвергается агрессии, поэтому власти защищают народ.

«Спустя 528 часов Иран вступает в 23-и сутки изоляции от мира», — подчеркнула служба.

Ранее КСИР выпустил ракеты по городу Димона на юге Израиля, где находится главный ядерный объект страны. Также иранские военные атаковали Центр ядерных исследований в пустыне Негев.