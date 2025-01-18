Время начала перемирия в секторе Газа объявили в Катаре

Прекращение огня в секторе Газа начнется в воскресенье, 19 января, в 8:30 по местному времени (09:30 по московскому). Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в социальной сети Х .

Он подчеркнул, что перемирие стартует в это время по согласованию сторон соглашения и посредников. Договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС удалось достичь после 15 месяцев военных действий.

Ранее израильские военные нанесли удар по зданию в секторе Газа, где находилась одна из заложниц. Это было сделано вскоре после объявления о предстоящем соглашении о перемирии.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении израильских заложников, которых удерживает палестинская группировка. На первом этапе реализации соглашения отпустят 33 заложника.