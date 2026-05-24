«Время на нашей стороне»: Трамп сохранил блокаду Ормузского пролива до сделки с Ираном

Переговоры делегаций США и Ирана о заключении сделки по прекращению боевых действий проходят упорядоченно и конструктивно. Обе стороны не должны торопиться и все сделать правильно, чтобы избежать ошибок. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что американские военные продолжат блокаду Ормузского пролива, пока стороны не подпишут итоговое соглашение.

«Я проинформировал своих представителей о том, чтобы они не торопились с заключением сделки, поскольку время на нашей стороне. Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно», — написал Трамп.

Президент США допустил, что отношения с Ираном могут стать еще более продуктивными, но Исламская Республика должна принять, что не может разрабатывать или покупать ядерное оружие.

Госсекретарь Марко Рубио в воскресенье, 24 мая, допустил появление хороших новостей вокруг Ормузского пролива из-за наметившегося прогресса в переговорах с Ираном. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение вопроса с ядерной программой республики возможно дипломатическими методами.