Временный президент Сирии потребовал от России выдать Асада

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа во время первого официального визита в Москву потребовал у российской стороны выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщило издание Levant24 со ссылкой на источники.

По данным Yedioth Ahronoth, переговоры аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным 15 октября касались трех ключевых вопросов — выдачи свергнутого Асада, будущего российских военных баз в Сирии и возможной роли Москвы как посредника между Дамаском и Израилем.

На встрече в Кремле сирийский лидер подчеркнул, что его правительство уважает прежние договоренности с Россией и признает «исторические связи между странами», однако считает необходимым «пересмотреть эти отношения, чтобы гарантировать независимость сирийских решений». Аш-Шараа также напомнил, что Асад находится на территории России.

Заместитель директора Департамента России и Восточной Европы МИД Сирии Ашхад Салиби подтвердил телеканалу Al-Ikhbariyah, что аш-Шараа неоднократно и недвусмысленно требовал выдачи Асада. При этом, по информации журналиста Ибрагима Хамиди, Владимир Путин в ходе закрытых обсуждений заявил помощникам, что не намерен удовлетворять этот запрос, несмотря на понимание российской стороны важности переходного правосудия в Сирии.

Сирийская газета Al-Thawra считает, что Россия и Сирия нуждаются друг в друге, поэтому после визита в Москву аш-Шараа страны постепенно будут восстанавливать двусторонние отношения.