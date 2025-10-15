В Сирии предрекли восстановление связей с Россией после визита аш-Шараа

Россия и Сирия нуждаются друг в друге, поэтому после визита в Москву лидера переходного периода Ахмеда аш-Шараа постепенно будут восстанавливать двусторонние отношения. Такое мнение высказала сирийская газета Al-Thawra .

По мнению авторов статьи, после падения режима Башара Асада две страны стали выстраивать отношения на принципах равенства и взаимовыгоды. Россия могла бы выступить в качестве посредника для урегулирования внутренних конфликтов в Сирии взамен на базы на Средиземном море.

«В условиях тяжелого наследия Дамаску крайне необходим международный партнер, который смог бы помочь в восстановлении и реорганизации сирийской экономики», — говорится в материале.

Ранее Владимир Путин, принимая аш-Шараа в Кремле, подчеркнул, что отношения между Россией и Сирией всегда были дружескими и не зависели от политической конъюнктуры.