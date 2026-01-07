Временные власти Венесуэлы передадут США 30-50 млн баррелей нефти

Временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти. Об этом в соцсети Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

«Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной, санкционированной нефти», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

Полученную нефть продадут по рыночной цене, а полученные средства направят на благо народа Венесуэлы и США. Использование денег будет контролировать сам президент.

Трамп сообщил, что уже поручил министру энергетики начать выполнение плана. Венесуэльскую нефть доставят на американские склады судами.

Администрация Трампа ранее потребовала от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес сделать несколько «проамериканских шагов». В противном случае ей пообещали участь ее предшественника.