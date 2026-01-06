США потребовали от Родригес сделать несколько «проамериканских шагов»

Администрация президента США Дональда Трампа призывает временного лидера Венесуэлы Делси Родригес сделать несколько шагов, которые бы соответствовали интересам Америки. Об этом сообщила газета Politico .

«Администрация Трампа требует от временного лидера Венесуэлы предпринять ряд проамериканских мер, от которых отказался ее предшественник, если она хочет избежать подобной участи», — сказано в материале.

По информации издания, планируется предпринять как минимум три конкретных действия: усилить борьбу с наркотрафиком, выслать из страны агентов враждебных США государств и прекратить продажу нефти противникам Соединенных Штатов.

США надеются, что Родригес будет способствовать свободным выборам и затем уйдет в отставку.

Ранее ЦРУ посоветовало Трампу оставить у власти в Венесуэле лояльный Мадуро режим. Аналитики считают, что Эдмундо Гонсалес, лидер оппозиции, и Мария Корина Мачадо, нобелевский лауреат, не смогут эффективно управлять страной и контролировать ее силовые структуры.