Временной поверенной в делах Литвы в России Йоланте Тубайте выразили протест в МИД. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Причиной для вызова дипломата стали варварские действия литовского руководства — власти республики ликвидировали захоронение солдат и офицеров Красной Армии в центре города Шяуляй.

«Подчеркнуто, что подобная злонамеренная кампания по осквернению останков погибших воинов, особенно накануне Дня Победы, выглядит предельно циничной», — подчеркнули в пресс-службе.

Российский МИД потребовал от литовских властей прекратить кощунственную практику.

Ранее Совбез России предупредил, что Литва создает очаг напряженности у Калининградской области. Республика продолжает милитаризироваться и наращивать вооружение, несмотря на имеющиеся у нее экономические и социальные проблемы.

Страна действует под лозунгом внесения вклада в усиление восточного фланга Североатлантического альянса и создает источник нестабильности у границы с Россией, уточнили в Совбезе.