Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Румынии из-за обломков дрона

Временного поверенного в делах РФ Копнину вызвали в МИД Румынии из-за БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Временного поверенного в делах России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД страны в связи с обнаружением обломков БПЛА рядом с украинской границей. Об этом рассказали в пресс-службе румынского министерства.

«По распоряжению министра иностранных дел поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был вызван <…> в министерство в связи с выявлением в округе Тулча фрагментов беспилотника», — заявили в МИД страны.

Ранее в Румынии нашли обломки дрона около города Плауру недалеко от границы с Украиной. По данным военных, беспилотник летел с другой стороны и разбился. Он упал далеко от населенных регионов, поэтому объекты инфраструктуры не пострадали. Как отметило Минобороны Румынии, найденный БПЛА якобы произвели в России.

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