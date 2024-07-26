Временного поверенного в делах РФ вызвали в МИД Румынии из-за обломков дрона

Временного поверенного в делах России в Бухаресте Елену Копнину вызвали в МИД страны в связи с обнаружением обломков БПЛА рядом с украинской границей. Об этом рассказали в пресс-службе румынского министерства.

«По распоряжению министра иностранных дел поверенный в делах посольства Российской Федерации в Бухаресте был вызван <…> в министерство в связи с выявлением в округе Тулча фрагментов беспилотника», — заявили в МИД страны.

Ранее в Румынии нашли обломки дрона около города Плауру недалеко от границы с Украиной. По данным военных, беспилотник летел с другой стороны и разбился. Он упал далеко от населенных регионов, поэтому объекты инфраструктуры не пострадали. Как отметило Минобороны Румынии, найденный БПЛА якобы произвели в России.