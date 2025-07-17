Врачи выявили у Трампа хроническое заболевание

Хроническую венозную недостаточность диагностировали у президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщило РИА «Новости» .

Она уточнила, что американскому лидеру провели комплексное обследование: диагностику сосудов и доплерографию вен нижних конечностей.

«В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет», — добавила Левитт.

Она напомнила, что на недавних фотографиях Трампа отчетливо видны синяки на тыльной стороне ладони. Медики связывают их появление с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.

В Белом доме обратили внимание, что признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности у президента не обнаружили.

В мае бывший врач Белого дома Ронни Джексон вынес экс-главе США Джо Байдену печальный вердикт: из-за агрессивного вида рака политику осталось жить не больше полутора лет.