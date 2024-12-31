Холера, патоген и ковид. Какие еще болезни приведут к пандемиям в 2025 году

DS: названы 11 страшных болезней, которые грозят человечеству в 2025 году

Ученые выявили 11 заболеваний, которые могут служить источниками новых пандемий в 2025 году. В этом списке оказались холера и патоген, известный как болезнь X, сообщило издание Daily Star.

По мнению специалистов, мировое сообщество не готово к резкому увеличению числа новых инфекций. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила неизвестные патогены в список приоритетных заболеваний для срочного изучения.

Авторы статьи отметили, что жертвами новой инфекции стали более 30 человек в районе Панзи, который находится в Демократической Республике Конго.

По данным ВОЗ, с 24 октября по 5 декабря в стране зафиксировали свыше 400 случаев неизвестного заболевания. Среди симптомов указывались лихорадочные состояния, головные боли и сильный кашель.

Старший научный сотрудник из Университета Саутгемптона Майл Хед заявил, что болезнь X способна вызвать пандемию, к которой мир неподготовлен.

В список потенциально опасных инфекций также включили лихорадки денге и Западного Нила, вирус Чикунгунья, корь, птичий грипп, COVID-19, холеру, малярию, коклюш, чесотку и бактерии с устойчивостью к антимикробным препаратам.

В статье отметили, что врачам по всему миру нужно быть особо внимательными, чтобы не пропустить начало возможной пандемии.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус ранее предупредил, что вспышка птичьего гриппа H5N1 показала человечеству, что новая пандемия уже не за горами. В беседе с 360.ru доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что птичий грипп считается очень опасным заболеванием, обладающим характерными симптомами.