Врачи обнаружили у Нетаньяху воспаление кишечника

Ранее хроническую венозную недостаточность диагностировали у президента США Дональда Трампа. На фотографиях главы Белого дома стали видны синяки на ладонях, которые связали с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий.
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