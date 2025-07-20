Врачи обнаружили у Нетаньяху воспаление кишечника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил воспаление кишечника из-за испорченной пищи. По этой причине он пропустил заседание кабинета министров, сообщила газета The Times of Israel.

«Нетаньяху почувствовал себя плохо. Его осмотрел доктор Алон Гершко, директор отделения внутренней медицины в университетской больнице Хадасса — Эйн-Керем», — отметили в материале.

Ближайшие три дня премьер-министр Израиля по рекомендации врача будет работать из дома.

В 2024 году Нетаньяху перенес операцию по удалению грыжи, а в конце декабря ему удалили простату.

Ранее хроническую венозную недостаточность диагностировали у президента США Дональда Трампа. На фотографиях главы Белого дома стали видны синяки на ладонях, которые связали с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий.