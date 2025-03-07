Врачи купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Гаглоева

Врачи во Владикавказе купировали гипертонический криз у президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом пресс-секретарь главы республики Наталья Босикова сообщила РИА «Новости» .

Гаглоеву провели клинико-диагностическое обследование. В течение ночи и до утра у него не было болевого синдрома, а артериальное давление оставалось в норме. Его состояние удовлетворительное, сказала пресс-секретарь.

«С утра выполнено эхокордиографическое исследование сердца, изменений не выявлено. Гипертонический криз купирован», — добавила Босикова.

Гаглоев попал в республиканскую клиническую больницу Владикавказа 6 марта. Тогда Босикова заявила, что у президента запланирован осмотр врача и беспокоиться не о чем. Она отказалась комментировать состояние здоровья Гаглоева.