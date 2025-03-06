Главу Южной Осетии отправили на медобследование во Владикавказ

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев проходит медицинское обследование во Владикавказе. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Босикова, сообщило агентство РЕС .

«Глава государства находится в Северной Осетии, где у него запланирован осмотр врача. Благодарны всем, кто интересуется и переживает, но беспокоиться не о чем», — сказала она.

Пресс-секретарь отказалась комментировать «Известиям» состояние здоровья Гаглоева.

Как сообщил Telegram-канал Mash, у президента Южной Осетии Алана Гаглоева было подозрение на инфаркт. Политику стало плохо в Цхинвале. Его экстренно госпитализировали. В настоящее время Гаглоев проходит обследование и сдает анализы.

Гаглоев официально занял пост главы Южной Осетии в мае 2022 года. В присутствии почетных гостей новоизбранный президент принес клятву защищать независимость Южной Осетии, соблюдать Конституцию и уважать права человека. После этого он получил удостоверение главы республики.