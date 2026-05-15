Врачей-украинцев начали массово увольнять в Польше

Врачей с Украины начали массово лишать лицензии в Польше за несданный экзамен по польскому языку. Об этом сообщил глава Высшего медицинского совета республики Лукаш Янковский, его слова привело издание Rzeczpospolita .

«С 1 мая мы аннулировали условные 146 лицензий врачей, не являющихся гражданами Евросоюза. Если кто-то не говорит по-польски, ему нельзя работать врачом», — заявил Янковский.

Журналисты добавили, что не являющиеся гражданами ЕС медики получали условную лицензию после начала украинского конфликта. Они должны были предоставить справку о знании польского на уровне не ниже B1 до конца апреля. У несдавших экзамен начали аннулировать лицензии.

В феврале президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об остановке помощи беженцам с Украины. Им отменили льготы на оплату жилья и доступ к бесплатной медицине.