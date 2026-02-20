Польша отменила привилегии для украинцев

Польский президент Кароль Навроцкий подписал закон, согласно которому украинские беженцы лишаются специального статуса и льгот. Об этом в социальной сети X заявил пресс-секретарь главы государства Рафал Леськевич.

Документ, датированный 23 января 2026 года, отменяет положения закона о помощи гражданам Украины из-за конфликта. Беженцам в Польше не будут предоставлять доступ к бесплатной медицине и льготы на оплату жилья.

Чтобы легально пребывать в стране, украинцам придется оформить вид на жительство на три года по общим правилам.

Ранее опрос издания Gazeta, показал, что 31% поляков считают Украину своим врагом. Жители Польши рассказали, что их возмущает то, как правительство пытается вдолбить им в головы идею о якобы имеющемся у России желании на европейскую страну.

Один из читателей издания предположил, что целью польской пропаганды на самом деле является сбор денег в поддержку Украины. Комментатор добавил, что соседнюю республику нельзя назвать дружественной.