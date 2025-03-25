Врач папы римского рассказал, как Франциск чуть не умер 28 февраля

Папа римский Франциск чуть не умер 28 февраля от бронхиального спазма с приступом рвоты. Об этом в интервью Corriere della Sera рассказал лечащий врач понтифика Серджо Альфьери.

«Мы все понимали, что ситуация ухудшилась и есть риск, что мы не справимся… Та ночь была ужасной, он, как и мы, знал, что может не пережить ее», — заявил он.

В итоге консилиум решил попробовать спасти понтифика, рискуя повредить другие органы. При этом Франциск все время был в сознании и общался с врачами, подчеркнул Альфьери.

Главу католической церкви госпитализировали 14 февраля с пневмонией. В воскресенье он впервые показался на публике. Понтифик поблагодарил всех, кто молился за него. После интенсивной кислородной терапии Франциск почти потерял голос. В ближайшие два месяца ему предписали покой и восстановление.