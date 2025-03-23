Папа римский впервые появился на публике после заболевания

Впервые за последние пять недель папа римский Франциск, который был госпитализирован 14 февраля, появился перед верующими. Прямую трансляцию вел портал Vatican News .

Он появился на балконе одного из окон римской больницы имени Агостино Джемелли, чтобы произнести традиционное воскресное благословение, после чего его выписали из медицинского учреждения. Перед больницей собралось несколько сотен человек.

«Спасибо всем», — произнес Франциск.

У папы ослаб голос после интенсивной кислородной терапии. В ближайшее время его выпишут из больницы.

Накануне лечащие врачи сообщили о выписке понтифика, который успешно справился с двусторонней пневмонией. Однако 88-летнему Франциску предстоит двухмесячный период покоя.

После выписки он будет проходить дальнейшее лечение, включая восстановление голоса, в своей резиденции — ватиканской гостинице «Святой Марфы». В это время его активность будет значительно ограничена.

Ранее папа римский обратился к верующим. Он поблагодарил всех за молитвы, и было слышно, что ему трудно говорить. Служба печати Святого престола сообщила, что состояние папы остается стабильным.