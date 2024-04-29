Врач из Калифорнии столкнул в пропасть авто с супругой и двумя детьми | 360°

Мир 29 апреля 2024, 17:02 Врач из Калифорнии столкнул в пропасть авто с супругой и двумя детьми Daily Star: в США мужчина сбросил машину с женой и детьми с 15-метрового обрыва

Читать 360 в

Американского врача, который в состоянии депрессии столкнул с обрыва автомобиль со своей семьей, могут направить на принудительное лечение. Об этом сообщило издание Daily Star.

В машине на тот момент находились жена подсудимого и его двое детей, всех их удалось спасти. В издании отметили, что врач из Калифорнии страдал от тяжелой депрессии, и у него возникла навязчивая идея о том, что его детям якобы угрожают педофилы. В газете предположили, что мужчина пытался защитить семилетнюю дочку и двухлетнего сына, поэтому он сбросил автомобиль с ними с 15-метрового обрыва.

Реклама

Врачи диагностировали у подсудимого психоз и тяжелое депрессивное расстройство.

Ранее случай покушения на жизнь со стороны родственника произошел в Назрани — первоклассник попытался убить свою сестру. Мальчик после ссоры дома ударил 14-летнюю девочку кухонным ножом в область сердца. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.