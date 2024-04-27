Восьмилетний мальчик попытался убить сестру в Назрани ударом ножа в сердце | 360°

27 апреля 2024, 12:06
Восьмилетний мальчик попытался убить сестру в Назрани ударом ножа в сердце
Shot: первоклассник ударил ножом в сердце старшую сестру в Назрани
Ученик первого класса попытался убить сестру в Назрани, сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, восьмилетний мальчик ударил девочку ножом в сердце.
Пострадавшей 14 лет. Накануне днем ее доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии.
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Источник Shot уточнил, что брат атаковал сестру дома. Дети поссорились в очередной раз после школы. Мальчик побежал на кухню, схватил нож и вонзил его в грудь сестре.
Известно, что у детей разные отцы, добавил собеседник Telegram-канала.
При госпитализации врачи выявили у девочки проникающее ранение грудной клетки. Сейчас они продолжают бороться за ее жизнь. Против матери детей составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.
С мальчиком общаются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ингушетия
Дети
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