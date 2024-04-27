Восьмилетний мальчик попытался убить сестру в Назрани ударом ножа в сердце | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 12:06 Восьмилетний мальчик попытался убить сестру в Назрани ударом ножа в сердце Shot: первоклассник ударил ножом в сердце старшую сестру в Назрани

Читать 360 в

Ученик первого класса попытался убить сестру в Назрани, сообщил Shot. По информации источника Telegram-канала, восьмилетний мальчик ударил девочку ножом в сердце.

Пострадавшей 14 лет. Накануне днем ее доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии.

Реклама

Источник Shot уточнил, что брат атаковал сестру дома. Дети поссорились в очередной раз после школы. Мальчик побежал на кухню, схватил нож и вонзил его в грудь сестре.

Известно, что у детей разные отцы, добавил собеседник Telegram-канала.

При госпитализации врачи выявили у девочки проникающее ранение грудной клетки. Сейчас они продолжают бороться за ее жизнь. Против матери детей составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

С мальчиком общаются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.