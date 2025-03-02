Вырезала ребенка из беременной и выдала за своего. В США казнили женщину впервые за 70 лет

Власти США в 2021 году казнили женщину, причем это был первый случай за последние 70 лет. Лизу Монтгомери признали виновной в убийстве беременной и похищении у нее ребенка, но были люди, которые защищали ее до последнего.

Верховный суд США приговорил Монтгомери к высшей мере наказания, ей сделали смертельную инъекцию. К тому времени женщина провела в тюрьме 17 лет, получая помощь психолога.

Монтгомери совершила невероятную жестокость, у которой не может быть ни мотивов, ни оправдания, но ее адвокаты так не считали. Они защищали ее до последнего, называли жертвой и обвиняли президента Дональда Трампа (первый срок) в том, что он ее не помиловал.

«Правительство не останавливалось ни перед чем в своем рвении убить эту травмированную и страдающую галлюцинациями женщину. Казнь Лизы Монтгомери была далека от правосудия», — заявляла адвокат Лизы Келли Генри.

Монтгомери с детства подвергалась истязаниям, избиению и сексуальному насилию. Первый муж тоже ее бил и насиловал. У них родились четверо детей, а потом он вынудил Лизу пройти операцию по стерилизации, что стало первым шагом на пути к ее безумию.

Он получил опеку над двумя детьми, доказав, что Лиза безумна. Тогда она решила показать, что способна родить, напав на 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт, которая ждала ребенка.

Монтгомери познакомилась с ней, наткнувшись на объявление о продаже щенков. Под предлогом покупки животного попала к ней в дом, придушила, а после вспорола живот и забрала ребенка с собой. Врачам оставалось констатировать смерть девушки.

Монтгомери арестовали практически сразу после того, как она показала свою «дочь» семье.