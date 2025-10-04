Впервые в Японии премьер-министром выбрали женщину

Либерально-демократическая партия Японии выдвинула новым председателем 64-летнюю Санаэ Такаити. Если парламент утвердит ее кандидатуру 15 октября, она станет премьер-министром страны — первой женщиной на этом посту.

Голосование проходило в два этапа, так как ни один из пяти кандидатов не получил большинства голосов. В первом туре отдали 590 голосов: 295 — депутаты от ЛДПЯ, еще 295 — рядовые члены и сторонники партии из разных регионов страны. Во втором туре голоса от рядовых членов сократили до 47, по одному на отделение партии в каждой префектуре Японии. В выборах приняли участие около миллиона человек, что составляет менее 1% населения страны.

В первом раунде Такаити набрала 183 голоса и вышла во второй вместе с министром сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми (164 голоса). Во втором туре политик получила 185 голосов, а ее соперник — 156.

Такаити — одна из самых близких соратниц бывшего премьера Синдзо Абэ. Она придерживается консервативных взглядов и активно поддерживает укрепление обороноспособности Японии. Осенью прошлого года многие ожидали, что она станет председателем ЛДП, но в последний момент ее обошел Сигэру Исиба, который и возглавил правительство.

Сейчас Такаити находится под санкциями России, сообщил ТАСС. Их ввели 4 мая 2022 года из-за политики Токио. В то время она занимала пост главы ключевого Политического совета ЛДП.

