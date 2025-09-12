Япония снизила порог цены на импорт российской нефти
Япония снизила порог цены на импорт российской нефти до 47,6 доллара США
Япония снизила порог цены на поставки сырой нефти из России до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщила пресс-служба МИД азиатской страны.
«Предельная цена с 12 сентября 2025 года снизится с 60 до 47,6 доллара США за баррель», — заявили в ведомстве.
Новый порог касается заключенных контрактов, начиная с пятницы и с выгрузкой после 17 октября. Также МИД уточнил, что правила не коснутся закупок с «Сахалина-2», если поставщики докажут происхождение сырья.
Кроме того, Япония ввела санкции против 10 физических лиц и 52 организаций из России, а также против трех компаний из Белоруссии. В этот список попали Фонд Ахмата Кадырова, «Движение первых» и детский центр «Артек».
Также Япония расширила экспортные рестрикции на девять белорусских и две российские организации.
Ранее порог цен на российскую нефть до 47,6 доллара США снизила Новая Зеландия.