Япония снизила порог цены на импорт российской нефти

Япония снизила порог цены на поставки сырой нефти из России до 47,6 доллара за баррель. Об этом сообщила пресс-служба МИД азиатской страны.

«Предельная цена с 12 сентября 2025 года снизится с 60 до 47,6 доллара США за баррель», — заявили в ведомстве.

Новый порог касается заключенных контрактов, начиная с пятницы и с выгрузкой после 17 октября. Также МИД уточнил, что правила не коснутся закупок с «Сахалина-2», если поставщики докажут происхождение сырья.

Кроме того, Япония ввела санкции против 10 физических лиц и 52 организаций из России, а также против трех компаний из Белоруссии. В этот список попали Фонд Ахмата Кадырова, «Движение первых» и детский центр «Артек».

Также Япония расширила экспортные рестрикции на девять белорусских и две российские организации.

Ранее порог цен на российскую нефть до 47,6 доллара США снизила Новая Зеландия.