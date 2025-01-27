Впервые в истории главой полиции Словакии стала женщина

Женщина впервые в истории возглавила полицию Словакии. Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток заявил на своем YouTube-канале , что на этот пост назначили генерала Яну Машкарову.

«Это честь для меня первый раз в истории полиции поставить во главе женщину», — подчеркнул министр в рамках пресс-конференции в понедельник.

Машкаровой 49 лет. Ранее она занимала пост вице-президента полиции, а до этого в течение шести лет работала в руководстве Национального антикриминального агентства, которое больше не существует. В 2018 году она стала первой женщиной-генералом полиции.

Ранее словацкой полицией руководил Любомир Солак. Он решил уйти в отставку после нападения на людей ученика гимназии в городе Спишска Стара Вес, в результате которого погибли учительница и студентка. Еще одна девушка пострадала. Нападавшего вскоре задержали.