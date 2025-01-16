Студент с ножом напал на гимназию в Словакии

В Словакии студент с ножом напал на гимназию, минимум два человека погибли

Днем 16 января в Словакии студент с ножом напал на гимназию, погибли как минимум два человека. Об этом сообщил портал Teraz .

ЧП произошло в городе Спишска Стара Вес. Подозреваемым оказался 18-летний юноша, он скрылся.

По информации источника, еще один человек после ножевого ранения находится в критическом состоянии. Количество других раненых пока не известно. На месте происшествия в настоящее время дежурят несколько бригад скорой помощи.

Управление полиции Словакии в Facebook* сообщило, что правоохранительные органы уже ведут розыск нападавшего.

«Судя по известной на данный момент информации, он напал с ножом на двух одноклассников и учителя. На месте работают все экстренные службы. Просим граждан в случае обнаружения упомянутого молодого человека, не пытаться его задержать и не связываться с ним, а немедленно звонить в полицию», — заявили в пресс-службе ведомства.

Позднее стало известно, что полицейские задержали подростка.

В декабре мужчина с ножом пытался проникнуть в школу в Волгограде.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.