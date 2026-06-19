Мадьяр заявил, что настоял на удалении из декларации ЕС пункта о принятии Украины

Мадьяр: лично настоял на удалении из декларации ЕС пункта о принятии Украины

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что лично настоял на исключении из декларации по итогам заседания Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Об этом он написал в соцсети Facebook*.

«Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», — рассказал он.

Еще перед началом саммита ЕС в Брюсселе Мадьяр заявил, что позиции стран Евросоюза по вступлению Украины в объединение сильно расходятся. Часть участников разделила позицию Венгрии о том, что процедура должна быть единой для всех кандидатов и основываться на их заслугах.

Ранее во Франции на саммите G7 президент Украины Владимир Зеленский требовал ускоренного принятия республики в состав ЕС. По его словам, Украины — это не «все», у нее якобы исключительные обстоятельства.

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