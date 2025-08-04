«Впечатляющая цифра». На Западе оценили миграцию в Россию из недружественных стран

Значительное число «разочарованных жителей Запада» из недружественных стран решило переехать в Россию. Об этом сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger .

Авторы издания напомнили, что в августе 2024 года президент России подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В список из 47 недружественных России стран попали США, Канада, Австралия и почти все страны Евросоюза и Швейцария. Венгрии и Словакии в нем нет.

Жителей Запада, несогласных с идеологическими установками, распространяемыми у них на родине, привлекает то, что в России они могут спокойно жить и работать, заниматься предпринимательством. Их не смущают антироссийские санкции и отсутствие прямых рейсов из западных стран, а также необходимость использовать обходные пути для перевода своих активов в Россию.

«Целевая аудитория для получения визы — закоренелые консерваторы и разочарованные», — заявили в статье.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, с момента введения визы за ней обратились более 1156 человек.

Журналисты подчеркнули, что это не так много для страны с населением 146 миллионов человек, но все-равно «впечатляющая цифра» с учетом нахождения России под санкциями.

В начале года директор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что доля россиян, желающих уехать из страны на ПМЖ, достигла рекордного минимума. Она сократилась до 5%.