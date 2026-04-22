Возвращение США и Ирана к переговорам в ближайшие три дня допустили в Пакистане

Новый раунд переговоров Ирана и США, вероятно, пройдет в ближайшие три дня. Об этом со ссылкой на источники в Пакистане сообщила газета The New York Post .

Собеседники агентства заявили, что иранская делегация приступила к выработке единого плана по урегулированию конфликта. Они подчеркнули, что объявление о новом раунде или начале новых переговоров появится в следующие 36–72 часа.

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о шансах на возвращение к диалогу коротким текстовым сообщением.

«Это возможно! Президент Дж. Т.», — процитировали американского лидера авторы материала.

Трамп в минувший вторник, 21 апреля, объявил, что продлевает перемирие с Ираном до окончания переговоров, где делегация Исламской Республики представит единый план по урегулированию конфликта. При этом он подчеркнул, что сохраняет блокировку иранских портов и не снимает режим готовности с американских военных в регионе.

Изначально второй раунд переговоров должен был пройти также 21 апреля, но сорвался из-за отказа представителей Ирана приехать в Исламабад. Как сообщало издание Axios, самолет с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом несколько часов простоял на взлетной полосе авиабазы Эндрюс.

Источники журналистов в Белом доме заявили, что Трамп дал Ирану срок в пять дней для выработки единой позиции по урегулированию конфликта. Этому мешает раскол внутри руководства Исламской Республики.