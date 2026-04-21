Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня в конфликте с Ираном. Он ожидает финала переговоров, написал президент США в соцсети Truth Social.

«Я <… > буду продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока <…> так или иначе не завершатся обсуждения», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, руководство Пакистана попросило США продлить режим прекращения огня до тех пор, пока Иран не выработает единое предложение.

Днем во вторник, 21 апреля, американский лидер предупредил Тегеран о готовности возобновить боевые действия. Вместе с тем Трамп обратил внимание, что не хотел бы снова открывать огонь.