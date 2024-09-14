«Возобновить диалог». ЕС удивило новое решение МВФ по России

Несколько стран Евросоюза удивились решению главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой возобновить взаимодействие с Россией по экономическим вопросам. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным издания, на встрече посланников ЕС Франция, Бельгия и Польша, а также некоторые страны Балтии заявили о планах допросить главу МВФ по поводу возобновления ежегодных экономических обзоров с Россией.

«Представитель Литвы заявил, что страна планирует поднять этот вопрос напрямую с Георгиевой в Будапеште с министрами финансов европейских стран», — отметили в материале.

По мнению латвийского дипломата, этот шаг предлагает президенту РФ Владимиру Путину экономическую помощь и видимость легитимности, ведь ЕС и США стремятся изолировать Россию.

Лидеры стран ЕС также намерены направить Георгиевой письмо, в котором выразят обеспокоенность процессом, который может привести к нормализации отношений с РФ.

Руководство МВФ ранее утвердило новый транш Украине, общий размер которого составил 2,2 миллиарда долларов.