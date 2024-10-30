Возмутились из-за русской речи. Российским журналистам мешали работать на митинге в Грузии

Корреспондент РИА «Новости» пострадал на митинге в Грузии. Его преследовали протестующие сторонники оппозиции у парламента страны в Тбилиси.

Демонстранты возмутились, когда услышали русскую речь. Репортер игнорировал митингующих, но рядом с ним собралась толпа. Протестующие выкрикивали антироссийские лозунги, преследовали журналиста и несли над его головой мегафон с громкой сиреной.

«Дойдя до позиций правоохранителей, я получил звуковой удар», — рассказал корреспондент

После этого он упал на землю. В ситуацию вмешались силовики. Под охраной полиции журналист сел в такси и покинул митинг.

События в Грузии схожи с Евромайданом, заявил ранее сенатор Алексей Пушков. В Тбилиси отправилась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, чтобы принять участие в митинге оппозиции. В 2013 году на Украину тоже ринулись представители стран ЕС и США.