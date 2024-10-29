В Совфеде нашли сходство митингов в Тбилиси с Евромайданом

События в Грузии схожи с украинским Евромайнданом. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале .

Он добавил, что в Тбилиси отправилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы принять участие в митинге оппозиции. Сенатор напомнил, как в конце 2013 года начался майдан на Украине.

«Туда ринулись представители стран ЕС и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — написал он.

Пушков предупредил, что история не должна повторяться, однако западные лидеры бросят на это значительные силы.

Ранее в Тбилиси прошла акция протеста против итогов парламентских выборов. На мероприятии появилась президент страны Саломе Зурабишвили, которая заявила об отказе принимать результаты голосования. На митинге она сказала, что голоса грузинского народа якобы украли.