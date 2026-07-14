Возмущение Трампа молодостью и красотой насмешило премьера Ирака

Президент США Дональд Трамп начал встречу с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди с неожиданного возмущения молодостью и красотой гостя. С такой жалобой он обратился к журналистам. Видео из Белого дома опубликовало издание Clash Report .

«Он молодой мужчина. Молодой и красивый. Мне это не нравится. Я не в восторге от этого», — заявил Трамп.

Премьер-министр Ирака только рассмеялся реплике главы Белого дома, который после своей речи тоже улыбнулся.

В ходе переговоров Трамп объявил, что раздумывает над тем, чтобы вывести американские войска из Ирака. Он подчеркнул, что предупреждал своего предшественника Джорджа Буша — младшего насчет нападения на ближневосточную страну, но тогда его не послушали.

В конце мая президент США назначил посла в Анкаре своим специальным посланником по Ираку. Американский лидер подчеркнул, что дипломат займется развитием стратегического сотрудничества правительств Турции и Ирака.