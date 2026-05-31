Трамп назначил посла США в Турции своим спецпосланником по Ираку

Посол США в Турции Том Баррак станет специальным посланником президента по Ираку. Об этом сообщил ТАСС .

О новом назначении американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что Баррак получает новые обязанности, оставаясь послом в Анкаре.

Трамп подчеркнул, что стратегическое сотрудничество с правительствами обеих ближневосточных стран продолжают укрепляться.

Тома Баррака назначили послом в Турции в апреле 2025 года, а через месяц он стал также спецпосланником по Сирии. Теперь он будет совмещать три должности.

В апреле парламент Ирака избрал нового президента. Им стал лидер партии Патриотический союз Курдистана Низар Мохаммед Саид Амиди.