Политолог Бортник: Зеленский раздражен публикациями в СМИ о выборах на Украине

Президент Владимир Зеленский раздражен тем, что в западных СМИ активно обсуждают тему выборов на Украине. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник на YouTube-канале «Дикий.Live».

«Скорость реакции Зеленского говорит о том, что он не заинтересован в распространении этой информации. Он рассматривает ее как элемент дестабилизации его управления», — сказал он.

Бортник отметил, что появление таких материалов в иностранных СМИ — возможный намек со стороны западных кураторов на неудовлетворенность результатами работы украинского лидера.

«Мы видим определенный сигнал: смотрите, мы недовольны. А наше недовольство может вылиться в ваши выборы», — сказал эксперт.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Зеленский 24 февраля может заявить о планах провести выборы в стране и референдум по мирному соглашению. Позже украинский президент опроверг эти сведения.

До этого Зеленский заявил, что Украине не нужно поспешное заключение мира ради политики на невыгодных для себя условиях. По его словам, американский лидер Дональд Трамп инициировал мирный процесс ради собственной выгоды.