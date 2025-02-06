Вероятный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ выступила за отказ ЕС от антироссийских санкций. Свое мнение она высказала в беседе с РИА «Новости» .

«ЕС должен отказаться от санкций против России, которые в первую очередь вредят европейской экономике. Евросоюзу жизненно необходимо возобновить экономические отношения с Россией», — сказала она.

По мнению депутата, сотрудничество с РФ помогло бы быстрому экономическому росту ЕС. Из-за антироссийских ограничений сократилось промышленное производство, повысились цены на энергию и снизился уровень жизни европейцев.

Шошоакэ прославилась благодаря резким заявлениям о прозападном курсе Украины. В 2023 году она зарегистрировала в сенате Румынии инициативу, которая подразумевает разрыв отношений с украинской стороной. В ответ на это МИД Украины заявил о намерении инициировать санкции против румынского политика. Сама депутат отмечала, что получала угрозы от украинского ведомства.

Ранее в ЕС предложили усилить санкции против российской авиации. Новые ограничения могут затронуть транзакции с аэропортами.