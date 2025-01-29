Евросоюз предложил усилить санкции против российской авиации

В Евросоюзе подняли тему о подготовке нового пакета санкций против российской авиации. Ограничения могут затронуть транзакции с аэропортами. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Детали рестрикций пока не разглашаются. Известно, что Евросоюз обсуждает возможность усиления ограничений, наложенных на российские и контролируемые Россией самолеты. Также в пакет могут включить запрет на транзакции с внушительным списком российских аэропортов.

Представители ЕС, как рассказали источники Bloomberg, утверждают, что Россия якобы использует ряд аэропортов для перевозки оружия и его составляющих.

Ранее члены Евросоюза выступили с инициативой отключить от SWIFT еще 15 российских банков, а также в несколько этапов запретить импорт алюминия из России и наложить санкции на 70 судов, которые якобы входят в состав «теневого флота».